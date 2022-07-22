Manisa'da yolcu treni otomobile çarptı - Son Dakika
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Manisa'da yolcu treni otomobile çarptı

22.07.2022 22:10
Manisa'da yolcu treni otomobile çarptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yolcu treni otomobile çarptı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yolcu treni otomobile çarptı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Alaşehir seferini yapan yolcu treni, Manisa Menemen kara yolundaki hemzenin geçitte İsmail Kırlı (50) yönetimindeki 45 ZC 3500 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin ön bölümünde maddi hasar meydana gelirken, sürücü ve eşi Gülten Kırlı (50) kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobil, vatandaşların yardımıyla tren raylarından kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Alaşehir, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da yolcu treni otomobile çarptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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