Son Dakika Haberleri: Manisa'da yük treni yaşlı adama çarptı (2)
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da yük treni yaşlı adama çarptı (2)

Manisa'da yük treni yaşlı adama çarptı (2)

6 saat önce

Manisa'da raylardan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama tren çarptı.

Manisa'da yük treni yaşlı adama çarptı (2), System.String[]

Manisa'da raylardan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama tren çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülüğü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aliağa Biçerova'dan gelerek Manisa üzerinden Kemalpaşa'ya giden yük treni, rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinde kimlik bulunmayan yaşlı bir adama çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan kimliği belirsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Devlet Bahçeli, Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
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