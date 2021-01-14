Manisa'da yürüme güçlüğü çeken yavru köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetersiz beslenme nedeniyle güçsüz düşen ve yürümekte zorlanan yavru köpek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi edilecek.

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in sosyal medya hesabından "Bu köpeği kurtaralım" mesajıyla fotoğrafını paylaştığı yavru köpeğe Sarıgöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ulaştı.

İlk kontrolleri ilçede yapılan yavru köpek, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirildi.

Tedavisine başlanan yavru köpeğin, yetersiz beslenme nedeniyle yürüme bozukluğu bulunduğu belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Yavru köpeğin merkezimizde yapılacak tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Duyarlılığından dolayı Manisa halkımıza ve Vali Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Hayvanlar bizim değer yargılarımızdır." dedi.