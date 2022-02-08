Yürüme zorluğu çeken kişi akülü aracına kavuştu - Son Dakika

Manisa'da, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle yürümede güçlük çeken Hüseyin Örgen, hayırseverlerin desteğiyle alınan akülü aracına kavuştu.

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, dizlerindeki sıvı kaybından ötürü 10 yıldır yürüyemeyen 69 yaşındaki Örgen'in durumunu sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım çağrısında bulundu.

Hayırseverler, çağrı üzerine akülü araç temin etti. Özmen, hayırseverlerin desteğiyle alınan akülü aracı Valilik önünde Örgen'e teslim etti.

Özmen, Örgen'in yaşadığı sıkıntıları çözmek için katkı sunan herkese teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonra ulaşım sıkıntısı çekmeyecek, diğer ihtiyaçları içinde yanında olacağız. Ben özellikle hayırsever dostlara çok teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Örgen de "Hangi kardeşimiz bu arabayı bana almalarında yardımcı olduysa Allah onlardan bin kere razı olsun. Sağ olsun Vali Beyimiz çok ilgilendi. Çok sıkıntı çektik ayağımdan." dedi.