Manisa'da yüzde 33'lük artış yüz güldürdü - Son Dakika
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Manisa'da yüzde 33'lük artış yüz güldürdü

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, 'Yalnız değilsiniz' sloganıyla 2013 yılında Manisa merkezinde hayata geçen, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte il geneline yayılan gıda bankalarında, ihtiyaç sahiplerinin alışverişlerini yaptığı kartların kredilerine yüzde...

Manisa'da yüzde 33'lük artış yüz güldürdü, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, 'Yalnız değilsiniz' sloganıyla 2013 yılında Manisa merkezinde hayata geçen, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte il geneline yayılan gıda bankalarında, ihtiyaç sahiplerinin alışverişlerini yaptığı kartların kredilerine yüzde 33'ün üzerinde artış yapıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli sosyal projelerinden bir tanesi olan gıda bankalarında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir kredi düzenlemesine gidildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç sahiplerinin tespitinin yapılmasının ardından verilen kartlardaki kredi tutarına düzenlemeyle yüzde 33'ün üzerinde zam yapıldı. Buna göre, ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık alışverişlerini yaptığı 45 kredi yüklü olan kartların, mart ayı itibariyle 60 kredi olarak güncellendiği belirtildi.


Gıda Bankası uygulamasını 2013 yılında Manisa Belediyesi döneminde merkezde hayata geçirdiklerini hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına AŞ olmak gayesiyle hayata geçirdiğimiz bu önemli sosyal sorumluluk projemizi, Manisamızın büyükşehir olmasıyla birlikte il geneline yaydık. Tespitini yaptığımız gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verdiğimiz harcama kartlarıyla hemşehrilerimiz, alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapıyor. Bu kartlarda aylık olarak yüklenen kredi oranında artışa giderek, 45 olan kredi miktarını 60 krediye yükselttik. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanındayız" dedi. - MANİSA

Cengiz Ergün, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:28 Kaynak: İHA
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