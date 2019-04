Manisa'da Yüzlerce Mavi Balon Otizm İçin Havalandı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Manisa 'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu koordinatörlüğünde düzenlenen programda yüzlerce mavi balon gökyüzüne bırakılarak otizme dikkat çekildi.2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde Manisa'da düzenlenen renkli etkinlikle otizme dikkat çekildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu koordinesinde Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, Özel My Kolej, Özel Bahçeşehir Koleji okullarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu Müdürü Sema Çifçi, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdür Vekili Mücahit Mert, otizmli çocuklar ve aileleri ile öğrenciler ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını etkinliğin koordinatörlüğünü de üstlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu Müdürü Sema Çifçi yaptı."Otizm hızla artıyor"Otizmin her geçen yıl artarak devam ettiğine dikkat çeken Çifçi, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve bütün dünyada ilgi gören 'Mavi ışık yak' kampanyası kapsamında bizler de bugün mavi tişörtlerimizi giyerek otizme mavi ışık yakıyoruz, mavi balonlarımızla farkındayız diyoruz, hep birlikte. Otizmin görülme sıklığı çok büyük bir hızla artıyor. Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk 3 yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizm tanısı 1985 yılında her 2 bin 500 çocukta bir görülürken bugün doğan her 59 çocuktan biri otizm riskiyle dünyaya gelmektedir. Otizmin erkek çocuklarındaki yaygınlığı kızlardan 4 kat daha fazla. Ülkemizde yaklaşık 1 milyon 387 bin 580 otizmli birey olduğu ve durumdan etkilenen 5 milyon 550 bin 320 aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor" dedi.Çifçi'nin konuşmasının ardından Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu velilerinden Gülseren Eryılmaz ve Süheyla Demircan tarafından 'Oğlum' isimli şiir okundu. Şiir okunurken bazı velilerin duygusal anlar yaşadığı görüldü.Otizmli çocukların özel çocuklar olduğuna dikkat çeken Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise "Devletimiz son yıllarda özellikle son 10-15 yılda bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılmasına olanak verdi. Bunlarla ilgili bütçe sağlandı. Gerek eğitim imkanları gerek sosyal imkanlarla büyük kazanımlar elde edilmesini teşvik etmiştir. Bu anlamda biz bugün okullarımızda fiziksel engellilerimizin yanı sıra otizm ve bunun dışında kalan zihinsel engelli birçok öğrencimize de ciddi eğitimler veriyoruz ve birçok öğrencimizin hayatta diğer insanlar gibi yaşamlarını sürdürebilir bir noktaya gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu sabır gerektiren, gayret gerektiren, fedakarlık gerektiren, en önemlisi de sevgi gerektiren bir çabadır. Ben bu çabayı gösteren bütün arkadaşlarımı gönülden kutluyorum" diye konuştu.Programa katılarak çocuklarla vakit geçiren Manisa Valisi Ahmet Deniz ise şunları söyledi:"Şunu akıldan çıkarmamak lazım. Hayatta her şey olabilir. Yarınımızın garantisi yok. Önemli olan vücut, fiziksel engellerden ziyade, yürekte engel olmasın. Sevgiyi, güzellikleri yaşatalım onlar bizim her şeyimiz. Onlar bizim çok kıymetlimiz. Devletimizin bütün imkanlarını hem ailelerimiz hem çocuklarımız için seferber etmek bizim de asli görevimiz. Onların yüzlerinin gülmesi her şeye değer."Mavi balonlar gökyüzünü kapladıÖzel çocuklarla birlikte hazırlanan müzikli dans gösterisinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 3-E sınıfı tarafından hazırlanan şarkı gösterisinin ardından alandaki tüm çocuklar ve protokol üyeleri birlikte ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktı. Yüz boyama etkinliğinin de yapıldığı programda hazırlanan resim sergisi de katılımcılar tarafından büyük bir dikkatle incelendi. - MANİSA