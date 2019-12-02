Son Dakika Haberleri: Manisa'da zabıta ekiplerinden yoğun çalışma
Son Dakika Güncel Manisa'da zabıta ekiplerinden yoğun çalışma - Son Dakika

Manisa'da zabıta ekiplerinden yoğun çalışma

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, esnafların haklarının korunması, tüketicilerin daha sağlıklı bir şekilde ürünlere ulaşması, kayıt dışını önlemek ve yayaların kaldırım işgallerinden mağdur olmaması için denetimlerini ve kontrollerine devam ediyor.

Manisa'da zabıta ekiplerinden yoğun çalışma, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, esnafların haklarının korunması, tüketicilerin daha sağlıklı bir şekilde ürünlere ulaşması, kayıt dışını önlemek ve yayaların kaldırım işgallerinden mağdur olmaması için denetimlerini ve kontrollerine devam ediyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, esnaf ve tüketicilerin haklarını korumak ve kayıt dışını önlemek için yürüttüğü denetim ve kontrollerine tüm hızıyla devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri il merkezi ve ilçelerde esnafların ve tüketicilerin haklarının korunması, kayıt dışının önlenmesi ve kaldırımları kullanan yayaların kaldırım işgallerinden mağdur olmaması için denetim ve kontrollerini yaptı. Kayıt dışı çalışan seyyarları önleyen zabıta ekipleri, vergilerini ve kanun kapsamında çalışan esnafların haklarını savunmak amacıyla gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Aynı zamanda sıfır kaldırım işgali projesi kapsamında kontrollerini de gerçekleştiren ekipler, araç trafiğini ve kaldırımlardaki yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyecek reklam tabelası, ürün satış reyonu gibi malzemeleri de yol ve kaldırımlardan kaldırtarak yayaların kaldırımı kullanma haklarının korunmasını sağladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, yapılan denetim ve kontrollerin tüm hızıyla devam edeceğini belirterek, esnafların, tüketicilerin ve yayaların haklarını korumaya yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi. Kayıt dışı çalışarak hem esnafların hem de ülke ekonomisine zarar veren davranışları da her zaman önlemek için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Duman, kontrol ve denetimlerin gece gündüz demeden devam edeceğini kaydetti. - MANİSA

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi
Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 22:11:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da zabıta ekiplerinden yoğun çalışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]