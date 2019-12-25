Manisa'da zabıtadan etiket denetimi - Son Dakika
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Manisa'da zabıtadan etiket denetimi

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle yeni yıl öncesi Alışveriş Merkezleri ve otobüs terminallerinde bulunan işletmelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Manisa'da zabıtadan etiket denetimi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle yeni yıl öncesi Alışveriş Merkezleri ve otobüs terminallerinde bulunan işletmelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşların kaliteli ve güvenilir alışveriş yapmaları konusunda 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp, 28.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununun 54-84'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında fiyat etiketi denetimi yapıldı. Alışveriş Merkezleri ile Ototerminalde bulunan işletmelerde gerçekleştirilen denetimlere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü'nün ilgili birimleri katıldı. Denetim ekipleri, büyük firmalar başta olmak üzere satışları yapılan gıdadan tekstile, giyimden temizlik ürünlerine, elektronik ürünlerden kırtasiye malzemelerine kadar çeşitli ürün yelpazesindeki ürünlerin etiketlerinin uygunluğunu kontrol etti. Vatandaşları fiyat etiketi olmayan malları almamaları konusunda duyarlı olmaya çağıran Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, tüketicinin korunması noktasındaki çalışmaların ilgili kurumlarla işbirliği içinde devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
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