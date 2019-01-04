Manisa'da Zarar Verilen Çocuk Parkı
1 saat önce
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde masal ve çizgi film kahramanları figürleriyle oluşturulan çocuk parkına zarar veren şahıslar hakkında şikayette bulunuldu.
Manisa
'nın Şehzadeler
ilçesinde masal ve çizgi film kahramanları figürleriyle oluşturulan çocuk parkına zarar veren şahıslar hakkında şikayette bulunuldu. Şehzadeler Belediyesi
tarafından geçen yıl yapımına başlanan ve bu yıl hizmete giren 17 bin metrekarelik Şehzadeler Park Alanı içindeki Masal Parkı'ndaki oyuncaklara, gece saatlerinde kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi zarar verdi.
Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay sonrası belediye ekipleri, şikayette bulundu. Polis
ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma yürütüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:16 Kaynak: AA
Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı
Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı
Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
Son Dakika! Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı