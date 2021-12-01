Manisa'da zehir tacirleri tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda 7,52 gram metamfetamin, 3,25 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1,25 gram esrar maddesi ve 2 adet sentetik ecza ele geçirilirken, şüpheli R.P. ve A.P. gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Salihli'de operasyon düzenledi.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor