Manisa'da zehirlenme şüphesiyle hastane kaldırılan 76 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika

Manisa'da zehirlenme şüphesiyle hastane kaldırılan 76 öğrenci taburcu edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yediklerinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 76 öğrenci taburcu edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yediklerinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 76 öğrenci taburcu edildi. İlçedeki bir lisenin kantininde çıkan yiyecekleri tüketen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görüldü. Okul yönetiminin durumu bildirdiği sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye götürülen ve hayati tehlikeleri bulunmayan 76 öğrenci taburcu edildi.

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