Son Dakika Haberleri: Manisa'da zeytin hasadına anıt ağaçtan başlandı
Son Dakika Güncel Manisa'da zeytin hasadına anıt ağaçtan başlandı

Manisa'da zeytin hasadına anıt ağaçtan başlandı

1 saat önce

Manisa'da zeytin hasadına, bin 657 yaşında olan ve "dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı" olarak tescil edilen anıt ağaçtan başlandı.

Manisa'da zeytin hasadına anıt ağaçtan başlandı, System.String[]

Manisa'da zeytin hasadına, bin 657 yaşında olan ve "dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı" olarak tescil edilen anıt ağaçtan başlandı.

Kırkağaç ilçesinde bulunan anıt ağaçtaki hasat programına, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk ve Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı katıldı.

Vali Deniz, anıt ağaçtan zeytin topladı, ağacın sahibi Habib Çolban ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Deniz, hasat yapan kadın çiftçilere Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla gül verdi.

Ahmet Deniz, buradaki konuşmasında, Manisa'nın Türkiye'nin sofralık zeytin üretiminde birinci, yağlık zeytin üretiminde ise ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Zeytin üreticisine bol kazançlı ve bereketli bir hasat dönemi dileyen Vali Deniz, "Bugün dile kolay bin 657 yıllık zeytin ağacından zeytin topladık. Bugünü anlamlandırmak için hasada buradan başladık. Zeytin demek, bereket demek, sağlık demek, şifa demek. Akdeniz ülkelerinde zeytinyağı kullanımı bizden kat kat fazla. Zeytinyağını mutlaka kullanmamız lazım. Çünkü şifa kaynağı. Tadına, lezzetine alışan zaten bırakamaz." dedi.

Söz konusu ağaç, İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 2013'te "anıt ağaç" olarak koruma altına alınmıştı. Ağaç, aynı zamanda "dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı" olarak tescillenmişti.

Kırkağaç, Manisa, Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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