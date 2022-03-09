Manisa'da zeytinlik alana atık boşaltan kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da zeytinlik alana atık boşaltan kişi yakalandı

09.03.2022 10:50
Manisa'da zeytinlik alana atık boşaltan kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alana biyogaz tesisi atığı döken kişi yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alana biyogaz tesisi atığı döken kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Musacalı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye atık boşalttığı belirlenen O.T'yi (40) yakaladı.

Atığın biyogaz tesisi atığı olduğu ve araziye zarar verdiğinin tespiti üzerine gözaltına alınan O.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Zeytin bahçesine kimyasal atık atarken yakalandılar Zeytin bahçesine kimyasal atık atarken yakalandılar Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Jandarma, Turgutlu, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da zeytinlik alana atık boşaltan kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Altın yükselişine devam ediyor! Gram fiyatı 960 liradan işlem görüyor
10:43 Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
10:34 Hülya Avşar, Cemal Güzelci'ye ikinci bir şans verdi!
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
10:22 Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki...
10:17 ABD'nin B planı gün yüzüne çıktı! Rus petrolü yerine, Venezuela ve Suudi Arabistan'la anlaşacak
10:12 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi
10:10 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!
10:04 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler oldu? Azra gerçekleri öğrenebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 10:56:23. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da zeytinlik alana atık boşaltan kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement