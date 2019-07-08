Son Dakika Haberleri: Manisa'da zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı
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Manisa'da zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı

37 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Manisa'da zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.
Ortaköy Mahallesinde yaşayan zihinsel engelli Ümmet Gök (37), cumartesi günü tarlada çalışırken babası Bayram Gök ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Ümmet Gök, babasını tarlada bırakıp gitti.
Eve dönmeyen Gök için yakınları jandarmaya kayıp ihbarından bulundu. Gök'ün en son görüldüğü mevki ile çevresinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Havuç" isimli arama kurtarma köpeği de katıldı. Vatandaşlar da aramalara destek verdi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fikret Görmüş, arazide yapılan çalışmalara eşlik etti.
Gök'ün daha önce de evden kaçtığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:18 Kaynak: AA
Jandarma, Manisa, Kula, Güncel
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