Manisa'da zihinsel engelli kişiden 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan zihinsel engelli İhsan Koç'tan (69) 4 gündür haber alınamıyor.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan Koç'un yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler arama çalışmalarına başladı.

Mahalle Muhtarı Nurullah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İhsan Koç'un 2 engelli kardeşi ile birlikte yaşadığını ve enişteleri Yusuf Özdemir'in onlara sahip çıktığını söyledi.

Özdemir, "Çarşamba günü akşam saatlerinden bu yana kendisinden haber alamıyoruz. Evine gelir diye 1 gün bekledik. Daha sonra mahalle halkı ile çevre mahallelere sorduk, bulamayınca jandarmaya haber verdik." dedi.