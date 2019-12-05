Son Dakika Haberleri: Manisa'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Manisa'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'da zincirleme kaza: 1 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sisli hava nedeniyle iki otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'da zincirleme kaza: 1 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sisli hava nedeniyle iki otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 Karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Serkan Duran (20) yönetimindeki 35 AE 2364 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düştüğü karayolunda, ayını istikamette giden Rıza Kuzucu (53) yönetimindeki 42 LF 276 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobile, arkadan gelen Nevzat Temurtaş'ın (40) kullandığı 35 AG 3500 plakalı otomobil çarptı. Kazada Serkan Duran  yaralandı.  Olay yerinde çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 08:18:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da zincirleme kaza: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]