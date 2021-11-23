Son dakika... Manisa'da zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Sabuncubeli Geçidi'nde, 1 TIR, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, İzmir- Manisa yolunun Sabuncubeli Geçidi'nde meydana geldi. İzmir'den Manisa yönüne giden Seçmen Sencer'in (33) kullandığı 33 BDP 68 plakalı TIR, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak, yağmur suyu tahliye kanalına girdi. TIR'ın dorsesi, tahliye kanalının kenarındaki beton bariyerde asılı kaldı.

Bu sırada arkadan gelen Burcu Altıokaydın (49), yönetimindeki 35 KD 6553 plakalı otomobille TIR'a çarpmamak için yaptığı ani frenle bariyere çarptı. Aynı yöne giden Ali Algan (50) da yönetimindeki 35 KOT 65 plakalı otomobille TIR ve otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca 34 AHD 0447 plakalı minibüse sürtüp, bariyerlere çarptı. Kazada, TIR şoförü Sencer ile otomobil sürücüsü Algan yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.