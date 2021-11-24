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MANİSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI - Son Dakika

MANİSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

24.11.2021 08:49

MANİSA Sabuncubeli Geçidi'nde, 1 TIR, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

MANİSA Sabuncubeli Geçidi'nde, 1 TIR, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir- Manisa karayolu Sabuncubeli Geçidi'nde, bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Manisa yönüne giden Seçmen Sencer (33) kullandığı 33 BDP 68 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki bariyerleri parçalayıp, yağmur suyu tahliye kanalına girdi. TIR'ın dorsesi tahliye kanalının kenarındaki beton bariyerde asılı kaldı.

Bu sırada arkadan gelen Burcu Altıokaydın (49) 35 KD 6553 plakalı otomobil, kaza yapan TIR'a çarpmamak için ani fren yapınca, savrulup, bariyere çarptı. Aynı yöne giden Ali Algan (50) yönetimindeki 35 KOT 65 plakalı otomobilde, kaza yapan TIR ve otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca 34 AHD 0447 plakalı panelvan minibüse sol yan tarafından sürttü. Ardından da bariyerlere çarptı. Kazada, TIR şoförü Sencer ile otomobil sürücüsü Algan yaralandı. Ambulanslarla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI
MANİSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI
MANİSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI
MANİSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

Otomobil, Manisa, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANİSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI - Son Dakika
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