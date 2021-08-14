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Manisa'da zincirleme kaza: 3'ü engelli 5 yaralı - Son Dakika

Manisa'da zincirleme kaza: 3'ü engelli 5 yaralı

14.08.2021 20:03
Manisa'da zincirleme kaza: 3'ü engelli 5 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazanın şiddetiyle 6 araçta maddi hasar meydana gelirken, bir otomobilde bulunan 3'ü engelli 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Sultan Ç. (42) idaresindeki 06 BEP 962 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçları son anda fark etmesine rağmen ani fren yapıp direksiyon hakimiyetini kaybederek araçlara daldı. Kazanın şiddetiyle ışıkta bekleyen 6 araçta maddi hasar meydana gelirken, araçlardan biri yanmaya başladı. İlk olarak vatandaşların müdahale ettiği araçtaki yangın büyümeden kontrol altına alınırken, kazayı ilk başlatan otomobilde bulunan 3'ü engelli 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Sultan Ç., Derya Karabağlı (40), Haluk Taha Karabağlı (14), Abdullah Ekrem Akdemir (18) ve Ali Atlas Köse (12), Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

Manisa'da zincirleme kaza: 3'ü engelli 5 yaralı
Manisa'da zincirleme kaza: 3'ü engelli 5 yaralı
Manisa'da zincirleme kaza: 3'ü engelli 5 yaralı
Manisa'da zincirleme kaza: 3'ü engelli 5 yaralı
Manisa'da zincirleme kaza: 3'ü engelli 5 yaralı
Manisa'da zincirleme kaza: 3'ü engelli 5 yaralı
Manisa'da zincirleme kaza: 3'ü engelli 5 yaralı

Otomobil, Engelli, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da zincirleme kaza: 3'ü engelli 5 yaralı - Son Dakika


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