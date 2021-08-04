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Manisa'da ziraat odalarının 9 numara kuru üzüm fiyat beklentisi 16,5 lira - Son Dakika

Manisa'da ziraat odalarının 9 numara kuru üzüm fiyat beklentisi 16,5 lira

04.08.2021 17:16
Manisa'da ziraat odalarının 9 numara kuru üzüm fiyat beklentisi 16,5 lira, System.String[]

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 9 numara kalitedeki Manisa sultani çekirdeksiz üzümde alım fiyatını, 16,5 lira olarak beklediklerini bildirdi.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 9 numara kalitedeki Manisa sultani çekirdeksiz üzümde alım fiyatını, 16,5 lira olarak beklediklerini bildirdi.

Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu, Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Abdullah Şenol, toplantının ardından yaptığı açıklamada, fiyat beklentilerini oluştururken geçen yılki taban fiyatın üzerine yıllık enflasyon farkını ve üreticinin bu yılki girdi maliyetlerini göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Şenol, "Bu sene bizim girdi maliyetlerimizde mazot, gübre, elektrikte kur farkından dolayı aşırı yükselme yaşanmıştır. Bunları bazı alarak bizde arkadaşlar ile aramızda istişare yaparak üzümün maliyetini çıkardık." dedi.

Bu yıl üzüm bağlarının zirai don zararına da uğradığını hatırlatan Şenol, "Bu zararın üstüne aşırı sıcak zararıyla da karşılayınca rekoltemiz bir önceki yılın altında kaldı. Tarımsal girdilerimizin en büyük kalemleri olan gübre, ilaç, yevmiye, elektrik ve motorinde enflasyonun çok üzerinde artış olmuştur. Bu nedenlerle 2021-2022 sezonu 9 numara kuru üzüm taban fiyatının 16,50 lira olarak belirlenmesi üreticilerimizin beklenti ve umududur. Yüzde 85'i ihraç olan kuru üzümün rekoltesindeki düşüş ve kur artışı dikkate alındığında üreticilerimizin beklentisinin haklı olduğu anlaşılmaktadır." diye konuştu.

Yaş ve kuru üzümde rekoltenin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanacağına dikkati çeken Şenol, rekoltede geçen yıla göre düşüş öngördüklerini belirterek sezonun üreticilere, ihracatçılara ve tüm sektör temsilcilerine hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıklamıştı.

Abdullah Şenol, Ziraat Odası, Turgutlu, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da ziraat odalarının 9 numara kuru üzüm fiyat beklentisi 16,5 lira - Son Dakika Ekonomi


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