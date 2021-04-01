Manisa'da zirai don üzüm bağlarını olumsuz etkiledi - Son Dakika

Manisa'da zirai don üzüm bağlarını olumsuz etkiledi

01.04.2021 16:05
Manisa'da zirai don üzüm bağlarını olumsuz etkiledi, System.String[]

Manisa'da yaşanan zirai don, Türkiye'nin kurutmalık üzüm üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Manisa'daki üzüm bağlarında zarara neden oldu.

Manisa'da yaşanan zirai don, Türkiye'nin kurutmalık üzüm üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Manisa'daki üzüm bağlarında zarara neden oldu.

Kent genelinde 26 Mart gecesi etkili olan soğuk nedeniyle bölgede zirai dondan etkilenen tarım alanlarındaki hasar tespit çalışması tamamlandı.

Zarara ilişkin raporlarını hazırlayan ziraat odaları, söz konusu raporu Türkiye Ziraat Odaları Birliğine gönderdi.

Raporda, zirai dondan erik, şeftali ve kiraz bahçelerinin de etkilendiği ancak henüz yeni filizlenmeye başlayan üzüm bağlarında büyük oranda hasar oluştuğu belirtildi.

Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, hazırladıkları rapora ilişkin gazetecilere, geçen hafta yaşanan zirai dondan sonra Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Gölmarmara, Ahmetli, Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerindeki tarım alanlarını bilirkişi heyetiyle incelediklerini belirtti.

Elde ettikleri verileri bir rapor olarak genel merkeze sunduklarını dile getiren Şenol, "Bölgelerimizden gelen raporlar doğrultusunda yüzde 10 ila yüzde 80 arasında üzüm bağlarımız etkilenmiştir. Bölgemizde üzüm rekoltesinin yüzde 20 ile yüzde 30 arasında azalacağı ortak kanaatimiz." dedi.

Son yıllarda yaşanan mevsim değişikliğinden dolayı özellikle üzüm bağlarında bu tür sorunların yaşandığını dikkati çeken Şenol, don zararlarını azaltan pervaneli ve spring yağmurlama sistemlerine devlet teşviklerinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Sigorta yaptıran üreticilerin bir an önce gerekli başvurmaları gerektiğini dile getiren Şenol, "Özellikle yoğun hasar dönemlerinde ekspertiz sıkıntısı yaşanabiliyor. Yan yana olan arazilerin birinde hasar yüzde 10-15 olurken, yanındaki arazide ise yüzde 30-40'ları bulmaktadır. Bu konu gerçek zararın tespitinde önemli yer kapsamaktadır. Ekspertizlerimizin zarar tespit çalışmalarına hassasiyet göstermesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenol, üzüm üretiminin yoğun olduğu 10 ilçenin yanı sıra Kula, Demirci, Köprübaşı ve Gördes gibi ilçelerde de badem, kiraz ve kayısı gibi ürünlerde ciddi zararlar belirlediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye, Manisa, Tarım, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da zirai don üzüm bağlarını olumsuz etkiledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek onların kontrolünde olacak! İşte herkesin sahip olmak istediği VR gözlüklerin detayları Gelecek onların kontrolünde olacak! İşte herkesin sahip olmak istediği VR gözlüklerin detayları Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı Ümit Besen'den hayranlarını üzecek haber! Artık ekranlarda göremeyeceğiz Ümit Besen'den hayranlarını üzecek haber! Artık ekranlarda göremeyeceğiz Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Arsa anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasını kurşuna dizdi Arsa anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasını kurşuna dizdi Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı         
17:35
Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı         
17:22
Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak         
17:05
Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti         
16:28
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası         
15:49
Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı         
15:30
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayıran kadın, görenleri şaşkına çevirdi Pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayıran kadın, görenleri şaşkına çevirdi         
12:59
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek         
11:29
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 17:43:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da zirai don üzüm bağlarını olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei