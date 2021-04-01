Manisa'da zirai don üzüm bağlarını olumsuz etkiledi

Manisa'da yaşanan zirai don, Türkiye'nin kurutmalık üzüm üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Manisa'daki üzüm bağlarında zarara neden oldu.

Kent genelinde 26 Mart gecesi etkili olan soğuk nedeniyle bölgede zirai dondan etkilenen tarım alanlarındaki hasar tespit çalışması tamamlandı.

Zarara ilişkin raporlarını hazırlayan ziraat odaları, söz konusu raporu Türkiye Ziraat Odaları Birliğine gönderdi.

Raporda, zirai dondan erik, şeftali ve kiraz bahçelerinin de etkilendiği ancak henüz yeni filizlenmeye başlayan üzüm bağlarında büyük oranda hasar oluştuğu belirtildi.

Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, hazırladıkları rapora ilişkin gazetecilere, geçen hafta yaşanan zirai dondan sonra Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Gölmarmara, Ahmetli, Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerindeki tarım alanlarını bilirkişi heyetiyle incelediklerini belirtti.

Elde ettikleri verileri bir rapor olarak genel merkeze sunduklarını dile getiren Şenol, "Bölgelerimizden gelen raporlar doğrultusunda yüzde 10 ila yüzde 80 arasında üzüm bağlarımız etkilenmiştir. Bölgemizde üzüm rekoltesinin yüzde 20 ile yüzde 30 arasında azalacağı ortak kanaatimiz." dedi.

Son yıllarda yaşanan mevsim değişikliğinden dolayı özellikle üzüm bağlarında bu tür sorunların yaşandığını dikkati çeken Şenol, don zararlarını azaltan pervaneli ve spring yağmurlama sistemlerine devlet teşviklerinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Sigorta yaptıran üreticilerin bir an önce gerekli başvurmaları gerektiğini dile getiren Şenol, "Özellikle yoğun hasar dönemlerinde ekspertiz sıkıntısı yaşanabiliyor. Yan yana olan arazilerin birinde hasar yüzde 10-15 olurken, yanındaki arazide ise yüzde 30-40'ları bulmaktadır. Bu konu gerçek zararın tespitinde önemli yer kapsamaktadır. Ekspertizlerimizin zarar tespit çalışmalarına hassasiyet göstermesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenol, üzüm üretiminin yoğun olduğu 10 ilçenin yanı sıra Kula, Demirci, Köprübaşı ve Gördes gibi ilçelerde de badem, kiraz ve kayısı gibi ürünlerde ciddi zararlar belirlediklerini sözlerine ekledi.