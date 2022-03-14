Manisa'da ziynet eşyası çalan yabancı uyruklu şahıs Van'da yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da ziynet eşyası çalan yabancı uyruklu şahıs Van'da yakalandı

14.03.2022 13:52
Manisa'da ziynet eşyası çalan yabancı uyruklu şahıs Van'da yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan İranlı şahıs, jandarma ekipleri tarafından Van'da yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan İranlı şahıs, jandarma ekipleri tarafından Van'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde 4 Mart günü 200 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması sonucunda olayın failinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin aynı çiftlikte çalışmakta olan İran uyruklu M.V. isimli şahıs olduğu ve Van'a kaçarak saklandığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheli, 12 Mart tarihinde Van'ın İpekyolu ilçesinde sahte kimlikle çalıştığı barda yakalandı. Hırsızlık konusu ziynet eşyalarının bir kısmı şahıs üzerinde ele geçirilirken, M.V. adli makamlara sevk edildi. - VAN

Manisa'da ziynet eşyası çalan yabancı uyruklu şahıs Van'da yakalandı

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Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Saruhanlı, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da ziynet eşyası çalan yabancı uyruklu şahıs Van'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da ziynet eşyası çalan yabancı uyruklu şahıs Van'da yakalandı - Son Dakika
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