Son Dakika Haberleri: Manisa Dağmarmara'nın Mahalleleri Beyaza Büründü

Manisa Dağmarmara'nın Mahalleleri Beyaza Büründü

2 dakika önce

Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründüManisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, mahalleleri beyaza bürüdü.

Manisa Dağmarmara'nın Mahalleleri Beyaza Büründü, System.String[]
Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, mahalleleri beyaza bürüdü. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, alınan tedbirler sayesinde herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı bildirildi.

Yüksek kesimlerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreyi buldu. Beyaz örtünün keyfini çıkaran vatandaşlar özçekim yaptı, kartopu oynadı. Alınan tedbirler sonucu ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. Vatandaşlar ve araç sürücüleri, yoldaki buzlanmaya karşı ise polis ve jandarma ekiplerince uyarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:21 Kaynak: DHA

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