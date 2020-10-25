Manisa'daki 25 mahallenin 50 yıllık yol sorunu çözülüyor - Son Dakika

Manisa'daki 25 mahallenin 50 yıllık yol sorunu çözülüyor

25.10.2020 14:07
Manisa'daki 25 mahallenin 50 yıllık yol sorunu çözülüyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde başlatılan beton yol çalışması yaklaşık 25 mahallenin 50 yıllık sorununu ortadan kaldırıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde başlatılan beton yol çalışması yaklaşık 25 mahallenin 50 yıllık sorununu ortadan kaldırıyor. Beton yolun kullanımıyla birlikte hem mahalleler arası mesafenin kısalması hem de toz toprağın sıçraması sonucu üzüm bağlarında meydana gelen hastalıkların da son bulması bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Alaşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Uçak, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlıklar İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ile birlikte Kavaklıdere Mahallesi güzergahında devam eden beton yol çalışmalarını inceledi. İncelemelere, civar mahalle muhtarları da eşlik etti. Üretim maliyetinin düşüklüğü, uzun ömürlü ve yerli olması ve hem ekonomik ve hem de modern bir yolun yapıldığını gören muhtarlar ve vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması noktasında özenli davrandıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yolun hayırlı olmasını ve kazasız belasız kullanılmasını temenni etti.

Mesafeler kısalıyor

Çalışmalar hakkında konuşan Kavaklıdere Mahalle Muhtarı Salih Taşlıyol, "Bu yolumuz, yıllarca atıl kalmıştı. Vatandaşlarımız da bu yüzden İzmir- Denizli yolunu kullanıyordu. Orası da tehlikeli olduğu için zaman zaman büyük can kayıplarına yol açıyordu. Şimdi, yolumuz yenilendi ve çok güzel oldu. Artık vatandaşlarımız İzmir-Denizli yolunu kullanmayacak. Bu yolu kullanacak. Can kayıplarımız olmayacak, yoldan toz toprak gitmediği için tarladaki ürünlerimiz daha sağlıklı olacak. Yolun yapımında emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Genel Sekreter Yardımcımız Ali Öztozlu'ya, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanımız Kurtuluş Kuruçay'a ve ekiplere teşekkür ediyoruz" diye konuşurken, Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yanıkyer, "Yolun zemini oldukça bozuktu. Şimdi yapılan bu çalışmalar, 50-60 yıllık sorunu ortadan kaldırdı. Yolun yapımında emeği geçen başta Büyük Başkanımız Cengiz Ergün'e ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bu bölgenin büyük bir sorunu çözüldü. Buraya, uçak bile indirsen inebilir. 25-30'a yakın mahalle halkı bu yolu kullanıyor. Diğer yola göre mesafe de kısalıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

"Ulaşım kolaylaştı"

Alaşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Erdal, "Büyük projelerin adamı, Manisa için çok büyük bir değer ve şans olan Cengiz Başkanıma bu 50 yıllık sorunu giderdiği için çok teşekkür ediyorum. Bağlarımız hastalıktan kurtuldu. 25 köyümüzün ulaşımı kolaylaştı. İşçisinden, ilçe başkanlarıma, Daire Başkanlarımıza, Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar" diye konuştu.

Horzumalayaka Mahalle Muhtarı Erol Adıgüzel ise, "Bu yol bizim için hayaldi, bir hayal gerçek oluyor. Çok mutluyuz. Vatandaşlarımız, burada rahat rahat bu yolu kullanacaklar. Manisa için büyük bir değer olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Daire Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu.

Horzumkeserler Mahalle Muhtarı Mehmet Eren de, "Öncelikle Cengiz Başkanıma, Ali Başkanıma ve birim amirlerine teşekkür ediyorum. Hem tarım alanları adına hem de ulaşım açısından çok önemliydi. Allah bin kere razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk ise şunları söyledi: "Sözün bittiği yerdeyiz. Bu yol 20 mahallemize hizmet veren bir yol. Bağlarda bu yolun tozundan dolayı sıkıntı yaşıyordu. Yolun yapımı ile birlikte buradaki bağlarda hastalık yaşamayacak diye düşünüyoruz. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere tüm ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bu büyük hizmetlerin devamının geleceğini düşünüyorum." - MANİSA

Manisa'daki 25 mahallenin 50 yıllık yol sorunu çözülüyor
Manisa'daki 25 mahallenin 50 yıllık yol sorunu çözülüyor
Manisa'daki 25 mahallenin 50 yıllık yol sorunu çözülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kavaklıdere, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'daki 25 mahallenin 50 yıllık yol sorunu çözülüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi Manisa'da halkı tedirgin eden görüntü! Fay hattında dev yarıklar oluştu Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu
Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardı Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardı         
14:12
Sınırın İran tarafında kalan çocukların, Azerbaycan askerlerine yaptığı sevinç gösterisi böyle görüntülendi Sınırın İran tarafında kalan çocukların, Azerbaycan askerlerine yaptığı sevinç gösterisi böyle görüntülendi         
13:23
Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz         
12:42
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
KPSS sınavında yine aynı görüntüler: Sınava saatinde gelmeyen adaylar kapıda kaldı KPSS sınavında yine aynı görüntüler: Sınava saatinde gelmeyen adaylar kapıda kaldı         
11:28
Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti         
11:14
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı         
07:43
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 14:25:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'daki 25 mahallenin 50 yıllık yol sorunu çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei