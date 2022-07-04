Ayrıca, 3 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullandıkları için cezai işlem uygulandı.

Bu kapsamda, çok sayıda araç ile şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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