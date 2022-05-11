Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

11.05.2022 08:50

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mutlu Mahallesi 3506 Sokak'ta karşılaşan M.G.Y. (22) ile A.T. (24) ve S.G.A. (22) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada, S.G.A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi olan S.G.A, ilk müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işleminin sürdüğü öğrenildi.

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
İzmir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı İzmir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
09:57 Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı
09:54 Sivas Valiliği, Madımak Oteli'ndeki anıttan o isimleri kaldırdı: İki saldırganın ismi de yer alıyordu
19:06 DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı
09:38 Sevmek Zamanı dizisi başlıyor! Oyuncular perşembe günü sete çıkacak
09:18 Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
09:09 Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı oyuncakları çalıp satan Külliye çalışanları tutuklandı: Bir ayda 298 koli oyuncak çalmışlar
09:07 Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:05:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement