Son Dakika Haberleri: Manisa'daki Cinayet

Manisa'daki Cinayet

1 saat önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, av tüfeğiyle yeğeninin eşini öldürüp komşusunu yaraladıktan sonra kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim oldu.

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, av tüfeğiyle yeğeninin eşini öldürüp komşusunu yaraladıktan sonra kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Dilek Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yeğeninin eşi Güllü A. ile komşusu Sebahat Erin'e av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçan B.A'nın yakalanması için drone ve iz takip köpekleriyle arama çalışması başlattı.

Kırsal alanda aranan B.A, bugün sabah saatlerinde ilçe jandarma komutanlığına giderek teslim oldu.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

B.A, dün tartıştığı yeğeninin eşi Güllü A. ile komşusu Sebahat Erin'e av tüfeğiyle ateş etmiş, Güllü A. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Erin hastaneye kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:57 Kaynak: AA

Güllü, Jandarma, Manisa, Güncel
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