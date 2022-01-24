Manisa'daki cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Manisa'da, emlakçıda çalışan Canan Çeviren'in tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasında yer alan güvenlik kamerası kaydında, tabancasını arkasına saklayan sanık Ferhat İnne'nin içeri girdikten kısa süre sonra kadını vurduğu görülüyor.

İnne'nin bir süre bekledikten sonra ofisten ayrılması da görüntülerde yer alıyor.

"En büyük cezayı almasını istiyoruz"

Maktulün amcası Orhan Çeviren, gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmaları başından bu yana izlediğini belirtti. Sanığın daha az ceza almak için yalanlar söylediğini savunan Çeviren, şöyle dedi:

"Sanığın ifadeleriyle olay anı çok farklı. 'Kendisini öldürmek istemedim' diyor. Silah kullanmasını bilen kişi, sağlık hizmetlerini bilen biri. Silahı direkt göğsüne kaldırıyor ve ateş ediyor. Ondan sonra da diyor ki 'ben ambulans aradım' diyor. Burada tampon yapabilirdi, sağlık eğitimi almış. Her türlü bilgisi var. En büyük cezayı almasını istiyoruz, adalete güveniyoruz. Başka kadınların da canı yanmasın."

Çeviren'in kardeşleri Azime Kayaalp, Serpil Çınar ve Raşide Kesici ise görüntüleri izleyemediklerini ve sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 11 Aralık 2020'de emlakçıda çalışan Canan Çeviren, emlak ofisine gelen Ferhat İnne tarafından tabancayla öldürülmüştü. Sağlık ekiplerine haber veren İnne, suç aleti tabancayla karakola giderek teslim olmuştu. İnne hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.