Manisa'daki cinayetin zanlıları 1 yıl sonra Ukrayna'da yakalandı - Son Dakika

İşlemlerinin ardından Türkiye 'ye teslim edilen iki şüpheli, Akhisar'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haklarında yakalama karar çıkarılan zanlılar M.İ. ve M.E'nin Ukrayna'da olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Fırat Tosuner'in, 9 Mart 2020'de Hürriyet Mahallesi'ndeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne imza için geldiği sırada silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 2 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Manisa 'nın Akhisar ilçesinde, geçen yıl işlenen cinayete ilişkin aranan 2 şüpheli, Ukrayna 'da yakalandı.

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