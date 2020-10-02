Manisa'daki Covid-19 denetiminde 160 kişi ve işletmeye 138 bin 378 TL ceza - Son Dakika

Manisa'daki Covid-19 denetiminde 160 kişi ve işletmeye 138 bin 378 TL ceza

Dün tüm ülkede eş zamanlı olarak Covid-19 kapsamında yapılan denetimlerde Manisa il genelinde 160 kişi ve işletmeye toplam 138 bin 378 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Manisa'daki Covid-19 denetiminde 160 kişi ve işletmeye 138 bin 378 TL ceza, System.String[]

Dün tüm ülkede eş zamanlı olarak Covid-19 kapsamında yapılan denetimlerde Manisa il genelinde 160 kişi ve işletmeye toplam 138 bin 378 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

1 Ekim 2020 günü İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Covid-19 tedbirlerine ilişkin 81 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Manisa genelinde de Vali Yaşar Karadeniz ve kaymakamların katıldığı denetimlerde vatandaşlar maske, sosyal mesafe, hijyen ve Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uyulması konusunda uyarıldı. Yapılan eş zamanlı denetimlerde Manisa genelinde, 217 ekip ve toplam 602 personel sahada görev aldı. 13 bin 280 kişi ve işletme denetlenerek, 160 kişi ve işletme hakkında tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 138 bin 378 TL idare para cezası uygulandı. - MANİSA

Manisa'daki Covid-19 denetiminde 160 kişi ve işletmeye 138 bin 378 TL ceza

Türk Lirası, Koronavirüs, Manisa, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'daki Covid-19 denetiminde 160 kişi ve işletmeye 138 bin 378 TL ceza - Son Dakika

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