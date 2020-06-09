Manisa'daki demirci ustası cinayetiyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde 3 yıl önce demirci ustası Murat Kocairi'nin öldürülmesine yönelik soruşturmada olayla ilişkili olduğu belirlenen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Eylül 2017'de ilçeye bağlı Hatunköy Mahallesindeki kırsal alanda cesedi bulunan ve darbedilip başından vurulduğu belirlenen Murat Kocairi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada zanlıların izine ulaşıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, maktul Kocairi ile bağlantısı olan kişilerin ifadesine başvurdu, cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen 6 kişiyi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla Soma'da 4 kişi, Kırkağaç'ta ve Elazığ'da birer kişi gözaltına alındı, zanlılarla birlikte 5 tabanca, 5 pompalı tüfek ve 120 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K, R.Y, H.Ş, Y.S. ve T.Y. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.K. ile R.Y. tutuklanırken, H.Ş, Y.S. VE T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da yakalanan M.F.A.'nın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.