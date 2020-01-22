Manisa'daki deprem - Son Dakika
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Manisa'daki deprem

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Manisa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

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İstanbul Valiliği, Manisa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremin İstanbul'da da hissedildiği vurgulanarak, "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

İstanbul'umuza ve tüm illerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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