Manisa'daki deprem Denizli'de hissedildi - Son Dakika

Manisa'daki deprem Denizli'de hissedildi
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Manisa'daki deprem Sokağa çıkan vatandaşlar Röportaj DENİZLİ - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Denizli kent merkezinde de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:51 Kaynak: AA
Manisa'daki deprem
Sokağa çıkan vatandaşlar
Röportaj DENİZLİ - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Denizli kent merkezinde de hissedildi.
Son Dakika Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir