Manisa'daki deprem güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Manisa'daki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

6 saat önce

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin paniği güvenlik kameralarına yansıdı.

Manisa'daki deprem güvenlik kameralarına yansıdı, System.String[]

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin paniği güvenlik kameralarına yansıdı. Bir hafta içinde ikinci kez büyük bir deprem yaşayan vatandaşlar panik halinde kendini dışarı attı.


Bugün saat 14.26'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik Kırkağaç ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında içeride bulunan market sahibi ve müşteri sarsıntı ile birlikte panik halinde kendilerini dışarı atarken depremin şiddetiyle raflardaki malzemelerin düşmesi kamaralara yansıdı. Akhisar'daki bir iş yerinde de bilgisayar başında olan bir kadın sarsıntının başlamasıyla ofisi terk etmesi kameralara yansıdı.


22 Ocak Çarşamba günü de saat 22.22'de merkez üssü Akhisar Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem Kırkağaç ilçesinde hasara neden olmuştu. Depremin ardından yarım saat içinde en büyüğü 3.8 olan 13 artçı sarsıntı meydana geldi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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