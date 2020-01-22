Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi (2) - Son Dakika

Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi (2)

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi (2)

Akhisar, Manisa, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi
Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 05:56:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]