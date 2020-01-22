Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi (2) - Son Dakika

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Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi (2)
6 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:07 Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.
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