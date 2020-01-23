Manisa'daki deprem Kırkağaç'taki bazı evlerde hasara neden oldu - Son Dakika

Merkez üssü Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesi olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt ve Alifakı mahallelerindeki bazı binalar hasar gördü, bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Musalar Mahallesi'ne 15 kilometre mesafedeki yaklaşık bin 900 nüfuslu Karakurt Mahallesi'nde vatandaşlar, sarsıntının ardından geceyi dışarıda geçirdi.

Günün ağarmasıyla hasar tespit çalışmalarına başlanan mahallede bazı evlerde derin çatlakların oluştuğu tespit edildi.

Mahallede incelemelerde bulunan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ciddi hasara uğrayan ev ve iş yerlerini gördüklerini, depremde bazı vatandaşların ufak tefek yaralanmalar yaşadığını ancak sağlık kuruluşlarına başvurmadıklarını söylediklerini belirtti.

Gedüz, "Deprem nedeniyle ciddi şekilde zarar gören ev ve iş yerlerimiz var. Can kaybı ve yaralanan olmadığı için sevinçliyiz. Alifakı Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvan, yıkılan duvarın altında kalarak telef oldu. Allah daha kötülerini yaşatmasın." dedi.

Evinde hasar oluşan Karakurt Mahallesi sakinlerinden İbrahim Çoban da yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Deprem anında evlerinin dışında olduklarını ifade eden Çoban'ın kardeşi Recep Çoban ise "Deprem anında kahvehanedeydik. Evimize koştuk, kardeşimin evinin kullanılamaz hale geldiğini gördük. Hemen boşaltarak dışarıya çıktık ve sabaha kadar bekledik. Çadır kurmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Özkan da depremde çatıdan düşen kiremit parçaları yüzünden otomobilinde hasar oluştuğunu, bazı güvercinlerinin bulundukları kümesin devrilmesi sonucu telef olduğunu söyledi.