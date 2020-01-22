Manisa'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi - Son Dakika

Manisa'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.
Manisa'nın Akhisar İlçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi. Deprem kentte kısa süreliğine paniğe neden oldu. - TEKİRDAĞ
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