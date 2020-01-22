Manisa'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi - Son Dakika

Manisa'daki deprem Tekirdağ'da da hissedildi
7 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.
Manisa'nın Akhisar İlçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi. Deprem kentte kısa süreliğine paniğe neden oldu.
(İHA)
Son Dakika Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir