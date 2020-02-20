Manisa'daki depremde hasar oluşan cami minarelerine kontrollü yıkım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'daki depremde hasar oluşan cami minarelerine kontrollü yıkım - Son Dakika

Manisa'daki depremde hasar oluşan cami minarelerine kontrollü yıkım

7 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta yaşanan depremde hasar gören 2 caminin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldı.

Manisa'daki depremde hasar oluşan cami minarelerine kontrollü yıkım, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta yaşanan depremde hasar gören 2 caminin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldı.


Akhisar'da, merkezi Musalar Mahallesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremde, ilçenin Bünyanosmaniye ve Dayıoğlu mahallelerindeki bazı camiler hasar gördü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, minarelerin hasarlı olduğu ve tehlike arz ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine camilerin çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, minareler Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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