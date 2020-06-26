Manisa'daki depremin verdiği hasar ortaya çıkmaya başladı - Son Dakika

Manisa'daki depremin verdiği hasar ortaya çıkmaya başladı

Kırsal bölgelerdeki bazı eski ev ve binalarda çatlaklar ve yıkımlar meydana geldi

MANİSA - Manisa'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalar tek tep tespit edilmeye başlandı. Akhisar'ın Akselendi Mahallesindeki caminin ardından Beyoba Mahallesinde de bazı eski ev ve binalarda derin çatlaklar ve yıkımlar meydana geldiği görüldü.

AFAD'a göre merkez üssü Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi olan Kandilli'ye göre ise Akhisar'ın Sazoba Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar belediye Başkanı Besim Dutlulu beraberindeki AFAD, UMKE ve belediye ekipleriyle birlikte mahallelerde yerinde tespit çalışmalarına katılıyor. Akselendi Mahallesinde zarar gören caminin ardından Beyoba Mahallesinde de bazı evlerde ve duvarlarda derin çatlaklar ve yıkımlar olduğu tespit edildi. Beyoba Mahallesinde hasar gören eski bir evde incelemede bulunan Başkan Dutlulu ev sahiplerinden bilgi aldı.

Beyoba Mahallesi sakinlerinden Mehmet Emin Ünal, "Meydana gelen deprem ve artçılarla birlikte bazı eski binalarımızda hasarlar meydana geldi. Yardıma koşan herkese teşekkür ederiz. Ben belediye binasındaydım. Maske dağıtımı vardı. Çok büyük bir sarsıntı ile dışarı çıktık. Hemen kontrollerimizi yaptık. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirdi. Buna şükür diyoruz." dedi.

Bu arada 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar ve Saruhanlı ilçelerinde 28 artçı sarsıntı meydana geldi.