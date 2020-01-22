Manisa'daki depremler Aydın'da da hissedildi - Son Dakika
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Manisa'daki depremler Aydın'da da hissedildi

6 saat önce

Ege Bölgesi'nde öğleden sonra saat 22: 28'ye kadar 17 ayrı deprem meydana geldi.

Manisa'daki depremler Aydın'da da hissedildi, System.String[]

Ege Bölgesi'nde öğleden sonra saat 22: 28'ye kadar 17 ayrı deprem meydana geldi. Genellikle Manisa merkezli olarak meydana gelen depremler Aydın'da da hissedildi. Bu arada Aydın'da iki ayrı deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22: 20'de Manisa Akhisar merkezli 4,4 şiddetinde 22: 15 şiddetinde 22: 5'te de 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Her iki deprem Aydın'da da hissedilirken özellikle yüksek binalarda deprem daha şiddetli hissedildi.


Bu arada Aydın Efeler ilçe merkezinde de akşam saatlerinde 19: 49 Efeler Emirdoğan mahallesinde 3,5 şiddetinde, 20: 11'de yine Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık mahallesinde 1,2 şidetinde, 20: 33 ve 21: 38'de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.


Depremler Manisa'nın yanı sıra Aydın'da da paniğe neden oldu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
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