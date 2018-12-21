Son Dakika Haberleri: Manisa'daki Dolandırıcılık İddiası

Manisa'daki Dolandırıcılık İddiası

2 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bazı vatandaşlar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kuyumcuya uygulanan haciz işlemini takip etti.

Manisa'daki Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bazı vatandaşlar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kuyumcuya uygulanan haciz işlemini takip etti.

Alınan bilgiye göre, Altay Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan O.F'de para ve altınlarının bulunduğunu öne süren vatandaşlar, suç duyurusunda bulunarak haciz işlemi başlattı.

O.F'nin kapalı olan iş yerine gelen mağdur avukatı, icra memurları ve polis ekipleri otomatik kepengi çilingir yardımıyla açtı.

Haciz sırasında, dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar da iş yerinin önünde işlemleri izledi.

- Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığı ve polise başvuran vatandaşlar, para ve altınlarını alarak kaçtığı iddiasıyla kuyumcu O.F. hakkında şikayetçi olmuştu.

İş yerini 3 gündür açmadığı belirlenen O.F'nin yaklaşık 100 kişiden 20 milyon lira aldığı iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:54 Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa
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