Manisa'daki Dolandırıcılık İddiası
6 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, vatandaşlardan topladığı para ve altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcu gözaltına alındı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, vatandaşlardan topladığı para ve altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kuyumcu O.F, akşam Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.
Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen O.F'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olay
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığı
ve polise başvuran vatandaşlar para ve altınlarını alarak kaçtığı iddiasıyla kuyumcu O.F'den şikayetçi olmuştu.
İş yerini 3 gündür açmadığı belirlenen O.F'nin yaklaşık 100 kişiden 20 milyon lira aldığı iddia edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:19 Kaynak: AA
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