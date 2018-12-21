Son Dakika Haberleri: Manisa'daki Dolandırıcılık İddiası

Manisa'daki Dolandırıcılık İddiası

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, vatandaşlardan topladığı para ve altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcu gözaltına alındı.

Manisa'daki Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, vatandaşlardan topladığı para ve altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kuyumcu O.F, akşam Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.


Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen O.F'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığı ve polise başvuran vatandaşlar para ve altınlarını alarak kaçtığı iddiasıyla kuyumcu O.F'den şikayetçi olmuştu.


İş yerini 3 gündür açmadığı belirlenen O.F'nin yaklaşık 100 kişiden 20 milyon lira aldığı iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:19 Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel
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