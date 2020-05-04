Manisa'daki ev yangınında balkonda mahsur kalan çift kurtarıldı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangında, evlerinin balkonunda mahsur kalan çift, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bu sabah, Mustafa Kara'ya (64) ait Hamidiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede evi sararken, Kara ve eşi Zeynep Kara balkona çıkarak yardım çağrısında bulundu.

Çift, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen Mustafa ve Zeynep Kara'ya, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.