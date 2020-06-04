Manisa'daki ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından Hüseyin Durmaz'ın cesedi bulunmuştu. Ailesi bir süredir Adana'da bulunan Durmaz'ın evde yalnız kaldığı belirtilmişti.

Şüphelinin ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Hafif ticari araç Zonguldak'ta bulunurken, araç sahibi A.A. (43) ise gözaltına alınarak Soma'ya getirildi.

Hüseyin Durmaz'ın (46) cesedinde yapılan ilk incelemede bıçak yarası tespit edildi. Durmaz'ın bıçakla öldürüldüğü, evin de elektrikli sobayla ateşe verildiği saptandı.

Yangından kısa süre önce apartmanın önüne hafif ticari araçla gelen bir kişinin binaya girip çıktığı belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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