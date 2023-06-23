Manisa'daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor - Son Dakika
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Manisa'daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor

23.06.2023 09:07

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde dün başlayan yangın 16 saat sonra hala kontrol altına alınamadı. İtfaiye ve orman teşkilatının müdahalesi devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sabaha kadar süren çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hızlandı. Ekipler hala yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın 18. saatini geride bıraktı. Onlarca ekibin havadan ve karadan müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangında ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Tesisi'nde dün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın devam ediyor. Yaklaşık 18 saatlik sürenin geride kaldığı yangında itfaiye ve orman teşkilatının söndürme çalışmaları sürüyor.

Manisa'daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor

HAVADAN VE KARADAN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile beraber İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangında akşam saatlerinde helikopterlerin geri çekilmesiyle karadan itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle müdahale devam etti.

Manisa'daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor

EKİPLER TÜM GECEYİ AYAKTA GEÇİRDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 52 ekip ve 92 personelle süren çalışmalar sabaha kadar devam ederken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin müdahalesi daha da hızlandı. Tüm geceyi ayakta geçiren ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken hala alevlerin yükseldiği tesiste hummalı çalışma devam ediyor.

Manisa'daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor
Manisa'daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor
Manisa'daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor
Kaynak: İHA
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Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor - Son Dakika


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