Manisa'daki fabrika yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa'daki fabrika yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı

23.06.2023 12:13

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde dün başlayan yangın, 19 saat sonra kontrol altına alındı. Tesiste itfaiye ve orman ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikadan yükselen dumanlar kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle İzmir'in üzerine de kül yağmasına neden oldu. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken içten içe yanmaların kontrollü bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

Manisa'daki fabrika yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı

Manisa'da dün başlayan ve bütün gece devam eden geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde dün başlayan yangın, 19 saat sonra kontrol altına alındı. Tesiste itfaiye ve orman ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye OSB'de faaliyette bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikasında dün saat 16.30'da başlayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile 19 saat sonra kontrol altına alınabildi. Fabrikadan yükselen dumanlar kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle İzmir'in üzerine de kül yağmasına neden olurken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 52 araç ve 92 personelle bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının kontrol altına alındığını belirtirken yangın söndürme helikopterleri de soğutma çalışmalarına destek veriyor. İçten içe yanmaların kontrollü bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Manisa'daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor Manisa'daki fabrika yangını 16 saattir devam ediyor

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki fabrika yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika


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