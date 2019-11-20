Manisa'daki Fatih Kulesi'nde restorasyon başlıyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kentin sembol yapılarından olan Fatih Kulesi'nde restorasyon projesine başlanacağını açıkladı.

Manisa'da 1403 yılında 2. Murat tarafından yaptırılan ve şehdazelere ev sahipliği yapan Saray-ı Amire'den günümüze kalan tek yapı olan Fatih Kulesi'nin aslına uygun şekilde restore edilerek kente kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Kulenin bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kızılay işbirliği ile hayata geçirilecek projenin ilk etabının Fatih Kulesi'nin restorasyonu ve çevre düzenlenmesini kapsadığını, ikinci etapta Fatih Kulesi etrafında müze ve bağlı tesislerin yapılacağını aktardı.

Önümüzdeki aylarda uygulamaya konulacak proje ile Şehzadeler Şehri Manisa'nın simgesi olabilecek bir yapıyı ortaya çıkaracaklarını aktaran Deniz, kuleyi en kısa zamanda vatandaşların ziyaretine sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bugünkü Fatih Parkı ve Kızılay binasının bulunduğu 52 dönümlük alanda 1403 yılında Sultan 2'nci Murat tarafından inşa ettirilmiş olan Saray-ı Amire, birçok şehzadeye ev sahipliği yaptı. Sultan 3'üncü Mehmet'ten sonra şehzadelerin İstanbul dışında eğitimi yasaklanınca saray kaderine terk edildi.

18'inci yüzyıla kadar küçük onarımlardan geçiren, Kurtuluş Savaşı sırasında ahşap kısımları tamamen yanan saraydan günümüze ulaşan Fatih Kulesi, üzeri sıvanıp üç katlı bir apartman haline getirildi.