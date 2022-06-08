Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı

08.06.2022 18:52

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Cumartesi akşam saatlerinde Salihli'den, Turgutlu istikametine gitmekte olan Nesil Göksu (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil ile M.B. (36) yönetimindeki 35 ASZ 162 otomobil, Sart Işıklı kavşakta çarpışmıştı. İki aracın hurdaya döndüğü kazada 17 yaşındaki Mert Kılıç olay yerinde, sürücülerden Nesil Göksu ise kaldırıldığı hayatını kaybetmişti. Kazada sürücü M.B. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Murat G. (19), Caner Günenç (19), Y.K. (58), E.B. (28) yaralanmış ve çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Yaralılardan Caner Günenç (19) de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralananların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin Salihli Sanayi Sitesi'nde çalıştıkları ve Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde ikamet ettikleri öğrenildi.

(Behzat Akcan/İHA)

Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı

YORUMLAR
500
Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi Bursa'da fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
20:04 Ormanı yakan adam, kaçmaya çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalandı
19:53 Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesine beden dilleri damga vurdu
19:35 Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 21:08:00. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement