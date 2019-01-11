Manisa'daki Fetö Davasında 8 Sanığa Ceza

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Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek

Sevdiği Kızı Alamadığı İçin Beş Kişiyi Öldüren Katilin Yargılanmasına Başlanıldı

Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?